“التقنية من أجل السلام” تحسم جدل تسريب أسئلة مادة الأحياء للثالث المتوسط

2022/06/02 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت “التقنية من اجل السلام”، اليوم الخميس، الحقيقة، بعد أنباء تسريب أسئلة امتحان مادة الأحياء للصف الثالث المتوسط.وقالت “التقنية” في تدوينة على “فيسبوك” اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “تداولا جرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصورة أسئلة تم الإدعاء بانها أسئلة امتحان مادة الأحياء للصف الثالث المتوسط الذي كان من المقرر اجراؤه يوم […]

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