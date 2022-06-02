شكوى على ثلاث شركات فرنسية لصناعة السلاح لتواطؤها في جرائم حرب في اليمن

2022/06/02 | 20:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اقدمت ثلاث مجموعات حقوقية بشكوى بشكوى ضد ثلاث شركات تصنيع أسلحة فرنسية كبرى لتواطؤهم في جرائم حرب جسيمة بعد بيع أنواع مختلفة من الذخيرة للسعودية والإمارات باعتبارهما من الأعضاء الرئيسيين في تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته […]

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