2022/06/02 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن تقديره لجماهير فريقه ليفربول، على محبتها له وهتفها باسمه،ومساهمتها بفوزه بجائزة أفضل لاعب في «البريمير ليج» حسب تصويت الجمهور.

وكتب صلاح المتواجد حالياً في مصر عبر «تويتر»: تقديري من قبل المشجعين والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبداً ومع ذلك أود أن أقدم كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية( لدوري أبطال أوروبا)، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم.

وتابع: لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في الفوز بلقب دوري الأبطال وإعادة هذا الكأس إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك..



لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمكم لقد كان موسماً طويلاً جداً، ولكن جزءاً مني يتمنى أن يبدأ الموسم التالي مرة أخرى غد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يعرض التنازل عن كل جوائزه الشخصية مقابل إعادة نهائي «الأبطال») نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يعرض التنازل عن كل جوائزه الشخصية مقابل إعادة نهائي «الأبطال») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).