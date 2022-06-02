2022/06/02 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكرملين، الخميس: إن روسيا لا تعتزم «غلق الباب» في وجه أوروبا، مع تراجع علاقاتها مع الغرب إلى مستويات متدنية جديدة بسبب الصراع في أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما إذا كانت العلاقات الصعبة مع أوروبا تعيد إلى الوراء جهود القيصر بطرس الأكبر من أجل انفتاح روسيا على أوروبا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «لا نخطط لإغلاق أي شيء».

وقاد بطرس الأكبر، وهو القيصر الذي حكم الإمبراطورية الروسية من 1682 إلى 1725، انتقال روسيا إلى قوة أوروبية كبرى وأسس مدينة سان بطرسبرغ، التي وصفت بأنها «نافذة روسيا على أوروبا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: روسيا لا تعتزم «غلق الباب» أمام أوروبا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: روسيا لا تعتزم «غلق الباب» أمام أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).