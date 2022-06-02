OBI WAN KENOBI ينطلق ليعيد أحد أشهر أبطال ستار وورز إلى الواجهة

2022/06/02 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد طول انتظار، بدأ عرض مسلسل Obi Wan Kenobi، عبر خدمة البث ديزني بلاس، وهو يدور حول شخصية ستار وورز الشهيرة ، الـ Jedi الوصيّ على السلام والعدل، والذي يؤدّي دوره منذ أكثر من عشرين عاماً الممثل إيوان مكريغور.

تابعوا معنا اللقاءات الخاصة مع نجوم مسلسل OBI WAN KENOBI

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