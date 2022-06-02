وطني الصالات يكثف استعداداته لمواجهة الكويت

2022/06/02 | 20:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كثّـفَ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات جُرعاته التدريبيّة في صالةِ نادي كاظمة الكويتي تأهباً لمواجهةِ نظيره الكويتي يوم السبت المقبل في الساعةِ السابعة والنصف مساءً بتوقيتِ بغداد في باكورةِ افتتاح مُباريات بطولةِ غرب آسيا.وكانت الحصةُ التدريبيّة، التي جرت اليوم الخميس، قد شهدت حماسةً ونديةً من قبل اللاعبين استعداداً لخوضِ غمار بطولةِ غرب آسيا […]

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