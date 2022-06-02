2022/06/02 | 21:07 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا نية لدى التربية بإعادة أول امتحانيين لطلبة الثالث المتوسط.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لا نية لإعادة امتحانات الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لا نية لإعادة امتحانات الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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