وحدات تمكين المرأة….. هدف غابت عنه حكمة الإختيار- بروين حميد مجيد

2022/06/02 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحدات تمكين المرأة…..هدف غابت عنه حكمة الإختيار بروين حميد مجيدخطوة يحسب لها عندما قرر مجلس الوزراء العراقي استحداث وحدات تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات العراقية… إيماناً منها بأنها المحرك والحلقة الأنشط في المجتمع بوصفها الركن الأساس في بيئة التوطن “الأسرة” وماتضخه من القيم والسلوكيات الى أفرادها حجر الزاوية الذي يشد بناء الأوطان.وهنا أنوه […]

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