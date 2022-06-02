2022/06/02 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قرار تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين وحدث البيت الأبيض عن دور السعودية الى تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل وصولًا الى كسر محمد صلاح صمته لأول مرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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