محكوم بـ180 سنة سجناً.. رجل أعمال مصري في قبضة الأمن

2022/06/02 | 21:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أجهزة الأمن المصرية أن أحد المطلوبين للقضاء وهارب من مكان إقامته، حاول تغيير موقع سكنه بهدف تضليل الجهات الأمنية المختصة.

وأكدت المعلومات والتحريات، قيام مدير وشريك في إحدى الشركات، وهو رجل أعمال مقيم بدائرة في العاصمة المصرية القاهرة، بتغيير مكان إقامته والاختباء في إحدى الشقق السكنية بمنطقة أخرى من القاهرة، خشية ضبطه، حسب ما نشره موقع «القاهرة 24» الإخباري الخميس.

وتبين أن رجل الأعمال مطلوب في عدد كبير من الأحكام القضائية، حيث بلغت 127 حكماً قضائياً بإجمالي مدد حبس بلغت 180 سنة وكفالات مالية 200 ألف جنيه.ووفق الموقع الإخباري، فقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي أفضت إلى ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة بحقه، أقر بصحتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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