الحكيم يتحدث عن الاغلبية: إحدى ضمانات النظام السياسي وهذا شرطها

2022/06/02 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / وصف زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الخميس، “الأغلبية الوطنية” بأنها إحدى ضمانات النظام السياسي.وقال الحكيم في بيان ورد لايرث نيوز “بيّنا في مضيف الشيخ عبود وحيد العيساوي رئيس قبيلة آل عيسى الطائية بعد الإستماع لمداخلات الحضور القيّمة طبيعة النظام البرلماني بإيجابياته وسلبياته ودعونا لنظرة متوازنة لهذا النظام تلحظ الحالتين […]

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