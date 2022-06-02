بيان غاضب لمطار النجف حول مغادرة شخص لاحدى الدول: اختصاص الداخلية!

2022/06/02 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أصدر مطار النجف الدولي، اليوم الخميس، بيانا غاضبا حول اتهامه بمغادرة شخص لاحدى الدول.

وذكرت ادارة المطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مانشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مغادرة مواطن عبر مطار النجف الدولي الى أحدى الدول، وفيما يخص الاجراءات الامنية وكما نوهنا سابقاً أن دخول ومغادرة المسافرين لا علاقة لإدارة المطار بها وهذا من أختصاص وزارة الداخلية كونها منفذ حدودي".

وأكدت أنه "ليس من صلاحية إدارة المطار أن تتدخل او تتخذ إجراءات حيال هذا الامر وتقتصر مسؤوليتها على المتابعة مع الجهات الامنية الساندة لمحاسبة المقصر وفتح تحقيق حول صحة الموضوع واتباع اجراءات اخرى لمنع تكرار هذه الحالة".

ودعت القيادة: "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات ولا تعتمد بمعلوماتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم زج إدارة مطار النجف بأي خلافات او استهداف سياسي عبر النشر والتهويل الذي يعتمده البعض تجاه مطار النجف"

وأكدت على "استمرارية تقديم افضل الخدمات للزائرين الوافدين والمغادرين عبر هذا المنفذ الدولي الذي يقدم كافة التسهيلات لمواطنينا ووافدينا".

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