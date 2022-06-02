إيراني يحاول الانتحار امام مقر الامم المتحدة باربيل

2022/06/02 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمحاولة انتحار ايراني امام مقر الامم المتحدة باربيل .

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قسم شرطة النجدة في أربيل، تلقوا بلاغًا بأن مواطنًا كرديا من ايران يريد حرق نفسه أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة أربيل".

وأكد أنه "تم الوصول الى مكان المخصص وعلى الفور تم منعه من حرق نفسه وتم تسليمه الى مركز شرطة بختياري".

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