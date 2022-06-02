بالأسماء.. السجن 15 عاماً بحق أربعة من أعضاء مجلس محافظة كركوك السابقين

2022/06/02 | 21:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز، اكد مصدر مطلع اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات كركوك، أصدرت حكماً بالحبس 15 عاماً بحق 4 من أعضاء مجلس المحافظة السابقين.وقال المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “محكمة جنايات كركوك أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاماً على اربعة من اعضاء مجلس المحافظة السابقين”.وأضاف أن المحكمة قررت أيضاً، منع سفرهم ومصادرة […]

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السجن 15 عاماً بحق أربعة من أعضاء مجلس محافظة كركوك السابقين أولاً على ايرث نيوز.

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