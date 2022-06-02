الشرطة والميناء يتعادلان في الدوري الممتاز

2022/06/02 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أنهى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الميناء والشرطة اليوم الخميس.وأقيمت المباراة على ملعب الفيحاء لحساب مباريات الاسبوع الـ34 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وسجل الميناء أولاً عن طريق اللاعب محمد جبار شوكان في الدقيقة 51، قبل أن يعدل الشرطة النتيجة عن طريق محمود المواس في الدقيقة 57.وبهذا الفوز وصل الشرطة […]

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