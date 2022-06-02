الأمم المتحدة: بيئة من الخوف والترهيب في العراق بسبب استمرار الإفلات من العقاب

2022/06/02 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال "الإفلات من العقاب" مستمرا في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات، كما أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر الخميس، ما يشيع "بيئة من الخوف والترهيب" تقيد حرية التعبير.

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