شاهد بالفيديو.. ندوة حوارية تنظمها غرفة تجارة بغداد للنهوض بالواقع الصناعي ودعم المنتوج المحلي

2022/06/02 | 21:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ASV76ibCK5Q

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