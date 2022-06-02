تربية المثنى تعلن نتائج السادس الابتدائي

2022/06/02 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج السادس الابتدائي لتربية المثنى.وذكرت الوزارة في بيان ورد لايرث نيوز، أنها “تعلن عن نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي (الدور الاول) / لتربية المثنى 2021 ـ 2022”.للأطلاع على النتائج اضغط هنا

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