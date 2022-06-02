المحكمة الاتحادية: هناك محاولات لإضعاف قيم القضاء في البلاد.

2022/06/02 | 22:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك محاولات لإضعاف قيم القضاء في البلاد.

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