الصين تطلق تسعة أقمار صناعية من مجموعة

2022/06/02 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأطلقت الصين اليوم الخميس، صاروخاً حاملاً من طراز "لونغ مارش-2 سي" لإرسال مجموعة من تسعة أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء.وتم رفع مجموعة جيلي-01، التي تتكون من تسعة أقمار صناعية، في الساعة 12:00 ظهرًا (توقيت بكين) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، ودخلت في المدار المحدد مسبقاً.وستُستخدم مجموعة الأقمار الصناعية، المملوكة لشركة جي سبيس، وهي شركة تابعة لمجموعة جيلي للتكنولوجيا، ستُستخدم بشكل أساسي لأغراض البحث والتحقق من دقة تكنولوجيات مثل خدمات السفر للمركبات الذكية المتصلة، والتفاعل بين المركبة والأقمار الصناعية، وبين الهاتف المحمول والأقمار الصناعية، كما ستوفر دعم البيانات لحماية البيئة البحرية.وتعتبر هذه المهمة رقم 422 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

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