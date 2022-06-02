صراع طوائف ام صراع طبقات ؟؟ - مهند البراك

2022/06/02 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك تعيش البلاد منذ شهور في دوامات تراشق و اتهامات، مبادرات و رفض .



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و وعود بأن مشاكل الكتل الحاكمة في البلاد ستُحل، دون طرح واضح لماهية المشاكل الجارية في البيوتات الحاكمة و فيما بينها، و دون بيان واضح لماهية المشاريع التي تحملها و التي تتصادم بسببها و لا بيان واضح عن كيف ستضمن تنفيذها .



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و تتسبب بذلك بقلق و توترات و مزيد من الآلام الشعبية الفقيرة، بسبب تزايد العوز و الجوع من جهة، و بسبب الكوارث ال ......





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