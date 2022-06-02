الوضعية الاقتصادية بالمغرب لسنة 2021 حسب الجهات الرسمية - إدريس ولد القابلة

2022/06/02 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إدريس_ولد_القابلة أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021 بالمغرب – حسب الجهات الرسمية- أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9% بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية.



ويرجع هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8% نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6% .وشكـل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لت ......





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