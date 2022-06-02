عمليات بغداد تعلن رفع 15 سيطرة وفتح ازقة وشوارع

2022/06/02 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس 2 حزيران/يونيو 2022، رفع 15 سيطرة ومرابطة وفتح شوارع وأزقة بجانبي الكرخ والرصافة.

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)

أنه "تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وعلى ضوء مناشدات المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجنة المكلفة بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية عن أزقة وطرق العاصمة بغداد بمتابعة وإشراف اللواء الركن نائب قائد عمليات بغداد لشؤون الداخلية".

وأضاف، أنه "حيث تمت المباشرة بفتح مدخل ومخرج منطقة حي العامل من محكمة البياع باتجاه تقاطع المعارض والذي سيخفف من الزخم المروري بشكل كبير في حركة السير للتقاطع المذكور أعلاه، بالإضافة إلى غلق تقاطع المعارض بالصبات بشكل تجريبي وجعله ذهابًا وإيابًا والذي سيحد من الزحامات في المنطقة كما وتم رفع (15) سيطرة ومرابطة ثابتة ضمن قاطع مسؤولية اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية في منطقة حي العامل بجانب الكرخ، وفي سياق متصل تم رفع (46) كتلة كونكريتية وذلك بالقرب من وزارة البيئة".

وتابع: "في غضون ذلك تم فتح مدخل الشارع الخدمي في منطقة زيونة ضمن محلة (718) ليصبح الشارع سالكًا لمرور العجلات باتجاه قناة الجيش وعلى إثر ذلك تم استحداث مرابطة جديدة في ذات الشارع، جاء ذلك بحضور أمر قاطع مرور/ بغداد الجديدة ومفرزة من أفواج طوارئ بغداد/ الحادي عشر، بجانب الرصافة".

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