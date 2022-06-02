2022/06/02 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعد العلاقة بين نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، والمغنية الكولومبية، شاكيرا، على ما يرام، وفق تكهنات وسائل إعلام إسبانية.

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