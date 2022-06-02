تعرف إلى موعد الكشف عن مدرب منتخب العراق الجديد

2022/06/02 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم من

تحديد المدرب الجديد للمنتخب الأول،

بعد فترة الفراغ التي عاشها "أسود

الرافدين"، والتي جاءت بعد ضياع حلم

التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وبعد قرار الاتحاد العراقي حلّ ال

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