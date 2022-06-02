مطار النجف يصدر بياناً حول سفر مواطن إلى طهران دون تأشيرة دخول

2022/06/02 | 22:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح بشأن وصول مواطن عراقي إلى طهران قادماً من العراق، عبر المطار من دون الحصول على تأشيرة دخول.تود ادارة مطار النجف الدولي أن يبين بأن الإجراءات الأمنية وكما نوه سابقاً بخصوص دخول ومغادرة المسافرين لا علاقة لإدارة المطار بها وهذا من اختصاص وزارة الداخلية (مديرية الإقامة والجوازات) كونها منفذ حدودي وليس من صلاحية إدارة […]

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