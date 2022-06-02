2022/06/02 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تًشير توقعات الطقس، اليوم الخميس، إلى أن عدة محافظات ستسجل خلال الأسبوع المقبل، درجات حرارة تصل إلى نصف درجة الغليان. وكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي في تدوينة أطلعت عليها ايرث نيوز، أن “أجواء حارة بشكل عام وتظهر بعض السحب المتفرقة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خصوصاً الأنبار والموصل وفرصة للغبار […]

ظهرت المقالة العراق على موعد مع أسبوع “مرهق”..



الحرارة إلى نصف درجة الغليان أولاً على ايرث نيوز.

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