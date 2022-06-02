“ناتو”: الغزو الروسي لأوكرانيا حرب استنزاف طويلة المدى

2022/06/02 | 22:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حذر حلف شمال الأطلسي “ناتو”، اليوم الخميس، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيمثل حرب استنزاف طويلة المدى.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، عقب لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، إن “على الدول الغربية أن تستعد لحرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا، وعلينا أن نستعد على المدى البعيد، لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف”.

ويوم أمس الأربعاء، قال الأمين العام لـ”ناتو” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الحرب في أوكرانيا “يمكن أن تنتهي غداً إذا وضعت روسيا حداً لعدوانها”.

لكنه استدرك “إننا لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه حتى الآن”، معتبراً أن حرب روسيا على أوكرانيا ستستمر “أشهر عدة إضافية”.

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