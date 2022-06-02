"واتساب" يستعد لإضافة ميزة تعديل الرسائل في الدردشات

2022/06/02 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعمل منصة "واتساب" المملوكة لشركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية، على تطوير ميزة جديدة تمكِّن مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد من تعديل نصوص الرسائل في المحادثات.وأكّدت لقطات شاشة نشرها موقع "WABetaInfo" المتخصص، ظهور خيار "تعديل- edit" فوق إحدى رسائل الدردشات، حيث لم يتم تأكيد أن الرسائل ستكون قابلة للتعديل للأبد أم خلال فترة زمنية معينة.وبالرغم من عدم إتاحة الميزة للاختبار حتى الآن، إلا أنها من المحتمل ظهورها قريباً مع تعميمها على هواتف أيفون وإصدار سطح المكتب، وهي من الميزات المنتظرة لأهميتها في تعديل الرسائل المربكة والمرسلة بالخطأ.

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