وطني السلة يخسر أمام فلسطين في تصفيات آسيا

2022/06/02 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استهل المنتخب الوطني بكرة السلة، تصفيات آسيا التمهيدية بالخسارة أمام نظيره الفلسطيني بفارق 10 نقاط.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وأقيم اللقاء في مدينة رام الله، حيث انتهت الفترة الاولى بتقدم المنتخب الفلسطيني، فيما تقدم المنتخب الوطني في الفترة الثانية.واستمر التنافس حتى الربع الاخير من اللقاء لتنتهي […]

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