مسؤول أمريكي لـCNN: بايدن سيزور السعودية في هذه الحالة.. واتصالاتنا تكثفت مؤخرا

2022/06/02 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لـCNN الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى السعودية "كشريك استراتيجي" في الكثير من القضايا بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة إذا ما كان الأمر سي

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