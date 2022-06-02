أميركا تدعم أوكرانيا بالسلاح الثقيل... وروسيا تحذّر

2022/06/02 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت أزمة أوكرانيا مزيداً من التعقيد أمس مع إعلان الولايات المتحدة إرسال دفعة جديدة من الأسلحة الثقيلة لدعم حكومة كييف، وهو أمر سارعت موسكو إلى التحذير من عواقبه.

وكشفت واشنطن أمس أنها ستدعم كييف بأنظمة صواريخ متقدمة، ضمن حزمة مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، وتشمل طائرات هليكوبتر وأنظمة «جافلين» ومركبات تكتيكية وراجمات صواريخ.



ورغم ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده «لا تسعى إلى حرب بين الناتو وروسيا».

في المقابل، حذّرت وزارة الخارجية الروسية من أن قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ متطورة يفاقم من مخاطر وقوع صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة، فيما أفاد بيان لوزارة الدفاع بأن القوات النووية الروسية أطلقت تدريبات في إقليم إيفانوفو شمال شرقي موسكو.

في غضون ذلك، عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الرياض أمس، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وحدة الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا.



وأوضح بن فرحان أن وحدة الموقف الخليجي تجلت بوضوح خلال لقاء الوزراء الخليجيين مع نظيريهم الروسي حضورياً والأوكراني (ديمتري كوليبا) افتراضياً، مضيفاً «عكسنا من خلال هذين الاجتماعين موقفنا الموحد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي في الدول المتضررة والعالم».

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