نائب عراقي: الشعب يغلي بسبب الكهرباء والانفجار قادم لا محال- عاجل

2022/06/02 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب حيدر الجبوري، الخميس، الحكومة من مغبة اثارة مشاعر المواطن بسبب قطع الكهرباء لساعات طويلة، داعيا وزارة الكهرباء لإنهاء الازمة بدلا من التصريحات العقيمة.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "ساعات تزويد لطاقة الكهربائية انخفضت بشكل كبير خلال الأيام الماضية ما زاد من السخط الشعبي تجاه وزارة الكهرباء".

وأضاف " الوزارة مطالبة بإعادة النظر بجدية لهذه الازمة ومعالجة مشاكل الغاز بالتعاون مع وزارة النفط كون المواطن لا يتحمل المزيد من الضغط".

وتابع الجبوري " الخطورة تكمن بان الشارع مرتبك وهنالك غليان على الطبقة السياسية لذلك لابد ان لا تكون الكهرباء أبرز الأسباب لانفجار الشارع".

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