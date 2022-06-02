لا للحروب، نعم لثقافة السلام والمحبّة! - شاهر أحمد نصر

2022/06/02 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاهر_أحمد_نصر لا للحروب، نعم لثقافة السلام والمحبّة!دعوة للارتقاء بالثقافة الإنسانية، ومواجهة نزعة غطرسة السلاح والحروب(من نص محاضرة بعنوان: ثقافة الحبّ في مواجهة الحرب)تشهد البشرية منذ أواخر القرن العشرين تصاعد في النزعة العسكرية، وشن الحروب من قبل حكومات الدول العظمى التي خولت لنفسها قيادة العالم باستخدام فائض القوة العسكرية التي تمتلكها، ويترافق ذلك مع دعم مراكز القرار المالي والسياسي وال ......





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