2022/06/02 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد الربيعي: سيتم وضع جدول جديد للمواد التي تم تأجيلها بعد تسريب الأسئلة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: D_Epb5eZgv0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد الربيعي: سيتم وضع جدول جديد للمواد التي تم تأجيلها بعد تسريب الأسئلة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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