سكان الديوانية يشعرون بهزة أرضية

2022/06/02 | 22:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / شعر سكان محافظة الديوانية، مساء اليوم الخميس، بهزة أرضية.

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