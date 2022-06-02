شرطة هونغ كونغ تحذر من تنظيم تظاهرات لإحياء ذكرى تيان أنمين

2022/06/02 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتحظر الصين القارية أي ذكر لحملة العام 1989 عندما أرسلت الحكومة قوات ودبابات لتفريق متظاهرين سلميين مؤيدين للديموقراطية في ساحة تيان أنمين.

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