2022/06/02 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدرت وزارة التخطيط خسائر العراق جراء

العواصف الترابية بنحو عشرة مليارات

دينار، أغلبها على القطاع الزراعي بما

فيه الدواجن والماشية، فضلاً عن قطاع

النقل والتجارة والصناعة.

بين عواصف ترابية قادمة من منا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط تقدر خسائر العراق جراء العواصف الترابية بنحو عشرة مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط تقدر خسائر العراق جراء العواصف الترابية بنحو عشرة مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).