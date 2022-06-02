2022/06/02 | 22:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد الحشد الشعبي، الخميس، اعتقال 6 من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: اعتقلنا 6 من اخطر الارهابيين شرق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اخطر الارهابيين شرق العراق.
وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق
الحسيني، ان “المفارز الاستخبارية
للحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية
التشكيلات الامنية نجحت خلال الاسابيع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: اعتقلنا 6 من اخطر الارهابيين شرق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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