الحشد الشعبي: اعتقلنا 6 من اخطر الارهابيين شرق العراق

2022/06/02 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحشد الشعبي، الخميس، اعتقال 6 من

اخطر الارهابيين شرق العراق.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق

الحسيني، ان “المفارز الاستخبارية

للحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية

التشكيلات الامنية نجحت خلال الاسابيع

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