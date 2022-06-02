2022/06/02 | 23:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ypMI6Ta8nXw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضجة تسريب الأسئلة.. تحرك نيابي ورسمي للتحقيق بالقضية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضجة تسريب الأسئلة.. تحرك نيابي ورسمي للتحقيق بالقضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).