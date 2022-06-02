تقنية جديدة لحقن الأكسجين في الدم عن طريق الوريد

2022/06/02 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت ورقة بحثية نشرتها مجلة "الأكاديمية الوطنية للعلوم" بالولايات المتحدة، عن تقنية حديثة تمكِّن من ضخ الأكسجين مباشرةً في دم المرضى الذين يعانون من حالات تنفسية حرجة عن طريق الوريد.وتعمل التقنية الجديدة عبر توجيه سائل محمَّل بالأكسجين عبر سلسلة من الفوهات الصغيرة، حتى تصبح تلك الفقاعات أصغر من خلايا الدم الحمراء؛ ما يعني إمكانية حقنها مباشرة في مجرى الدم دون انسداد الأوعية الدموية.كما يستخدم الباحثون غشاءً دهنياً لتغطية فقاعات الأكسجين قبل نقلها إلى الدم؛ الأمر الذي يمنع تكتلها حيث يذوب الغشاء ويتحرر الأكسجين بعد حقن السائل مباشرة.

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