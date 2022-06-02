الإطار: قيام الثلاثي برفع مبالغ الدعم الطارئ الى 41 تريليون دينار يزيد من شكوك الفساد حوله- عاجل

2022/06/02 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم الإطار التنسيقي، الخميس، التحالف الثلاثي بمحاولة التفرد بالقرار داخل البرلمان وتمرير القوانين التي تخدم مصالح الكتل السياسية، مبينا ان رفع مخصصات الدعم الطارئ الى 41 يسهم في رفع شكوك الفساد حول القانون.

وقال النائب عن الإطار عقيل الفتلاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "قانون الامن الغذائي مرفوض بالأساس ولا يمكن تمريره بذريعة توفير الادوية والغذاء كونه يفتح أبواب الفساد بكل تفاصيله".

وأضاف ان "وزير التجارة أشار الى حاجته لنحو 9 مليار دولار من اجل شراء المواد الأساسية للبطاقة التموينية ورفع مستوى الخدمات في البطاقة التموينية فكيف يتم تخصيص مبلغ 25 مليار دولار في القانون ".

وأشار الى ان "التحالف الثلاثي يسعى الى تمرير القانون لإبقاء الحكومة الحالية وفتح أبواب الفساد لمكوناته وهو امر مرفوض وسيتم الطعن امام القضاء في حال تمريره".

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