شرطة البصرة تتوعد بمحاسبة أصحاب الدراجات المخالفين

2022/06/02 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / توعدت شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، بمحاسبة أصحاب الدراجات المخالفين للقوانين.

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