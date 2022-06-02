حلف شمال الأطلسي: نحن أمام حرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا

2022/06/02 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم

الخميس، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا

سيمثل حرب استنزاف طويلة المدى.

وقال الأمين العام للحلف ينس

ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن

عقب لقائه بالرئيس الأمريكي جو ب

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