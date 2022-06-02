2022/06/02 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير فرع المنتجات النفطية في

كربلاء المقدسة المهندس حسين مجيد

صالح الخرسان في تصريح لموقع محافظة

كربلاء الرسمي ، ان "محطات تعبئة الوقود

الحكومية والاهلية تعمل بإنسيابية

عالية، مضيفا إلى أن سبب ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية في كربلاء تؤكد توفر الوقود في المحطات الحكومية والاهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية في كربلاء تؤكد توفر الوقود في المحطات الحكومية والاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).