“واتساب” يستعد لإضافة ميزة طال انتظارها

2022/06/02 | 23:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تعمل منصة “واتساب” المملوكة لشركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية، على تطوير ميزة جديدة تمكِّن مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد من تعديل نصوص الرسائل في المحادثات.وأكّدت لقطات شاشة نشرها موقع “WABetaInfo” المتخصص، ظهور خيار “تعديل- edit” فوق إحدى رسائل الدردشات، حيث لم يتم تأكيد أن الرسائل ستكون قابلة للتعديل للأبد أم خلال فترة […]

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