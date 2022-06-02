إخراج سكين مغروسة في ظهر شاب جزائري منذ 26 عاماً

2022/06/02 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشهدت مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الجزائرية، واقعة غريبة لشاب اكتشف وجود سكين في ظهره كان قد نسيها الجراح منذ 26 عاماً؛ الأمر الذي دفعه لإجراء جراحة نظراً للآلام التي كان يعانيها طيلة هذه الفترة.واكتشف الفريق الجراحي بالمستشفى؛ وفقاً لوسائل إعلام محلية، وجود سكين مغروسة في ظهر الشاب منذ عام 1996م، حيث تعرّض حينها للطعن ولكن الطبيب أغلق الجرح على السكين.وواصل الشاب الجزائري تناول المسكنات على مدار السنوات الماضية مع الألم، إلى أن اكتشف الأمر بعد إجراء تصوير إشعاعي؛ ليجد جسماً غريباً في ظهره.

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