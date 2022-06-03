كيف سينتهي غزو روسيا لأوكرانيا؟.. أمين عام الناتو يرد

2022/06/02 | 23:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إنه عقد "اجتماعًا رائعًا" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

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