2022/06/02 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، الخميس، إنها تحقق في استثمار الحكومة السعودية البالغ ملياري دولار في شركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأميركي يحقق بشأن استثمارات سعودية في شركة جاريد كوشنر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأميركي يحقق بشأن استثمارات سعودية في شركة جاريد كوشنر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).