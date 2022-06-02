مايكروسوفت تحدث جهاز Surface Laptop Go 2

2022/06/03 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث لأصغر أجهزتها وأقلها سعرًا ضمن تشكيلة حواسيب Surface المحمولة، Surface Laptop Go 2، عبر إضافة شريحة أحدث إلى جانب كاميرا ويب محسّنة.ويعمل Surface Laptop Go 2 بواسطة معالج Intel Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر (أعلى من الجيل العاشر في النموذج السابق).ويبدأ بسعر 600 دولار للنموذج […]

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